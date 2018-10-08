Под Волгоградом 77-летний старик расстрелял своего должника

СЕГОДНЯ 13:15 2018-10-08T13:15:22+03:00

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На скамье подсудимых оказался 77-летний пенсионер из Городищенского района Волгоградской области. Следователи уже собрали все факты и улики, доказывающие его вину, а прокуратура утвердила обвинительное заключение. А обвинение серьезное - убийство и незаконное хранение оружия.

Это громкое убийство произошло еще в апреле 2018-го. Весь микрорайон был шокирован выстрелами среди бела дня. Оказалось, что этот пожилой мужчина расстрелял своего должника. В тот день он встретился с 57-летним знакомым у Дворца культуры поселка Областной сельскохозяйственной опытной станции. Мужчины сели в машину УАЗ. Там пенсионер потребовал вернуть долг в размере 100 тысяч рублей. Завязалась перепалка, в ходе которой обвиняемый достал пистолет и в упор несколько раз выстрелил в голову и туловище своему оппоненту.

От полученных ранений волгоградец скончался на месте, - напоминают в СУ СК по региону. Стрелка задержали довольно быстро. В ходе следствия выяснилось, что пистолет мужчина купил еще в 80-х годах в Москве. С тех пор и хранил его у себя незаконно.

Свою вину убийца признал лишь частично, уточняют «КП-Волгоград» в ведомстве.