2018-10-08T11:18:36+03:00
Общество

В Астрахани крупного чиновника подозревают в злоупотреблениях

Чиновница не оформила право собственности на региональную навигационно-информационную систему
Сергей ВИКТОРОВ
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Следователи Второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Астраханской области возбудили уголовное дело в отношении руководителя агентства связи и массовых коммуникаций Астраханской области. Марину Зайцеву подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ведомства, правительство Астрахани утвердило государственную программу «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Астраханской области в 2012-2016 годах».

Обязанности по управлению программой, контролю и ответственность за ее реализацию возложили на руководителя агентства связи и массовых коммуникаций Астраханской области. Однако, по версии следствия, чиновница не оформила должным образом права на региональную навигационно-информационную систему Астраханской области, не заключила договоров с правообладателями и не обеспечила передачи исключительных прав на ПО. В результате ввести в эксплуатацию систему оказалось невозможно.

Это не помешало чиновнице подготовить фиктивный отчет о реализации программы, на которую потратили 28 миллионов рублей. Фактически же программа не работала.

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки УФСБ и УМВД России по Астраханской области, расследование уголовного дела продолжается.

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