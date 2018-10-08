На трассе под Волгоградом японский грузовик снес отечественную легковушку

СЕГОДНЯ 10:57 2018-10-08T10:57:54+03:00

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Три человека едва не погибли в страшной аварии, произошедшей в Камышинском районе Волгоградской области. Многотонный грузовик подмял под себя «Ладу Калину».

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, авария произошла в воскресенье, 7 октября, в 12:00. 29-летний мужчина, управляя грузовиком Hino – 4768, ехал по трассе Волгоград — Сызрань. На 180-м километре дороги он не выбрал безопасную скорость движения и дистанцию до едущей впереди «Лады Калины», подмял ее под грузовик после чего тяжелая машина опрокинулась. В результате ДТП оба водителя и 30-летний пассажир Hino с травмами доставлены в больницу.

Отметим, всего за сутки в Волгоградской области произошло восемь дорожно-транспортных происшествий, попавших в сводки ГИБДД. Десять человек в результате аварий оказались на больничных койках.