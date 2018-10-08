2018-10-08T10:56:22+03:00
Общество

В Волгоградской области за сутки разбили сразу три Daewoo Matiz

Одна авария произошла в Старополтавском районе Волгоградской области, еще одна — в Тракторозаводском районе Волгограда
Сергей ВИКТОРОВ
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Сразу два дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали три небольших автомобиля узбекского производства, произошли за минувшие сутки в Волгоградской области. К несчастью, аварии не обошлись без пострадавших.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, первая авария произошла в 11:30 в Старополтавском районе. 35-летняя женщина на Daewoo Matiz ехала по улице Центральной в рабочем поселке Старая Полтавка. Напротив дома №131 при обгоне она врезалась в «Ладу Калину», которая поворачивала налево. От удара «Калина» съехала с дороги и врезалась в дерево, а Daewoo Matiz протаранил еще одну такую же машину, припаркованную у дома №131. В результате ДТП 50-летняя пассажирка Daewoo Matiz госпитализирована.

Похожая авария произошла в 14:10 в Тракторозаводском районе. 30-летний водитель Daewoo Matiz ехал по улице Дзержинского, не справился с управлением и совершил наезд на препятствие. В результате аварии водитель с травмами доставлен в больницу.

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