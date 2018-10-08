2018-10-08T10:32:59+03:00
Происшествия

На юге Волгограда грузовик-ассенизатор врезался в бензовоз

Авария произошла в Кировском районе Волгограда
Сергей ВИКТОРОВ
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МАЗ-ассенизатор врезался в армейский бензовоз. Фото: Толя ЧёмовМАЗ-ассенизатор врезался в армейский бензовоз. Фото: Толя Чёмов
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Столкновение двух спецавтомобилей на базе грузовиков произошло в понедельник, 8 октября, в Кировском районе Волгограда. Авария произошла в районе остановки «Кинотеатр Авангард».

Как рассказали «КП-Волгоград» очевидцы, водитель грузовика МАЗ с ассенизационной установкой не выдержал безопасную дистанцию и врезался в КАМАЗ-бензовоз, принадлежащий Министерству обороны. В результате столкновения грузовики перекрыли левый и средний ряд, оставив для движения в сторону Красноармейского лишь крайний правый. Отметим, что в результате аварии никто из людей не пострадал, разлива содержимого бочек грузовиков также не произошло. МАЗ нуждается в серьезном ремонте кабины, у КАМАЗа поврежден противопоткатный брус, брызговик и задний фонарь. Сейчас оба водителя ждут полицию для того, чтобы оформить дорожно-транспортное происшествие и освободить проезжую часть.

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