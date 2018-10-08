На юге Волгограда грузовик-ассенизатор врезался в бензовоз
Столкновение двух спецавтомобилей на базе грузовиков произошло в понедельник, 8 октября, в Кировском районе Волгограда. Авария произошла в районе остановки «Кинотеатр Авангард».
Как рассказали «КП-Волгоград» очевидцы, водитель грузовика МАЗ с ассенизационной установкой не выдержал безопасную дистанцию и врезался в КАМАЗ-бензовоз, принадлежащий Министерству обороны. В результате столкновения грузовики перекрыли левый и средний ряд, оставив для движения в сторону Красноармейского лишь крайний правый. Отметим, что в результате аварии никто из людей не пострадал, разлива содержимого бочек грузовиков также не произошло. МАЗ нуждается в серьезном ремонте кабины, у КАМАЗа поврежден противопоткатный брус, брызговик и задний фонарь. Сейчас оба водителя ждут полицию для того, чтобы оформить дорожно-транспортное происшествие и освободить проезжую часть.