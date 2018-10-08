Осторожно, злые собаки: за сутки псы покусали двоих волгоградских детей

СЕГОДНЯ 09:50 2018-10-08T10:01:29+03:00

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Бездомные собаки в Волгоградской области - целая проблема. Приютов и денег на их стерилизацию не хватает, вот и бродят они по улицам в поисках еды. Могут и у ребенка булочку отнять, и хорошо, если без последствий. Но, к сожалению, в последнее время обратившихсы в больницу с укусами все больше. Вот 6 октября еще один ребенок пострадал от бродячей псины. 10-летнего мальчишку привезли во «Фроловскую ЦРБ» из поселка Арчединский Фроловского района Волгоградской области. Его собака сильно укусила за правую кисть. Ребенок остался под наблюдением врачей.

А чуть позже еще одного школьника привезли в больницу с укушенной раной левого бедра. Это ЧП случилось в тот же день в рабочем поселке Светлый Яр. Правда, на этот раз на ребенка накинулась псина с соседнего двора. Собака грызнула четвероклашку за ногу. Мальчишке уже ничего не угрожает, но медики еще держат ситуацию под контролем.

А вот ситуация с бездомными собаками пока в регионе бесконтрольна, так что ведите себя аккуратно и берегите себя.