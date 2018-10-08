2018-10-08T09:41:07+03:00
Общество

Под Волгоградом начались масштабные учения армии

В тактических учениях задействуют более четырех тысяч военнослужащих
Сергей ВИКТОРОВ
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На полигоне Прудбой в Калачевском районе Волгоградской области началось двустороннее тактическое учение соединений восьмой общевойсковой армии Южного военного округа, дислоцированной в Волгоградской и Ростовской областях.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Южного военного округа, на первом этапе учений подразделения подняли по тревоге, погрузили на эшелоны и отправили на полигон Прудбой, где пройдет второй этап учений.

Второй этап предполагает отработку действий в наступлении и обороне, ведении маневренно-наступательных действий в назначенной полосе с применением разведывательно-ударного контура. Кроме того, войскам предстоит захватить и удержать нужные рубежи, отразить нападение с воздуха, форсировать Дон и с ходу вступить в бой с условным противником.

Учения продлятся до конца недели. В них задействовано более четырех тысяч военнослужащих и около тысячи единиц военной техники, в том числе фронтовые бомбардировщики Су-24М и вертолеты Ми-8 АМТШ.

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