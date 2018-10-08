В Астраханской области рыбаку грозит срок за нечаянно пойманную осетрину

СЕГОДНЯ 09:24 2018-10-08T09:24:59+03:00

Вместо того, чтобы отпустить добычу, мужчина порубил рыбу на куски и спрятал

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65-летний рыбак из Астраханской области задержан полицейскими Володарского района за браконьерство. Звеньевой рыболовной бригады покусился на попавшую в сети осетрину.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе УМВД России по Астраханской области, в рамках операции «Путина» полицейские на берегу реки Широкой в 12 километрах от села Маково обнаружили два ведра с кусками осетрины. В ходе проверки выяснилось, что ведра и рыба принадлежат звеньевому одной из рыболовецких бригад, а рыба попалась в сети во время промыслового лова частиковых пород рыбы на тоневом участке «Наримановский».

Когда мужчина увидел, что в сети попались осетр, севрюга и стерлядь, он достал особо ценную рыбу, разделал ее, и спрятал в зарослях камыша. Общая масса добытой рыбы — около 10 килограммов.

Сейчас осетрина сдана на ответственное хранение на рыбоперерабатывающее предприятие, а в отношении рыбака полиция возбудила уголовное дело по факту незаконной добычи водных биоресурсов.