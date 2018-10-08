2018-10-08T09:09:55+03:00
Общество

На юге Волгограда столкнулись сразу шесть легковушек

Авария произошла на Сарептском путепроводе
Сергей ВИКТОРОВ
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Сразу шесть легковых автомобилей столкнулись ранним утром понедельника, 8 октября, в Красноармейском районе Волгограда. ДТП произошло близ поста ДПС, известного в народе как «штаны».

Как рассказали «КП-Волгоград» очевидцы, в массовой аварии, произошедшей около 7 часов утра, приняли участие три отечественных легковушки — ВАЗ-2106, «Лада Приора» и «Лада Гранта», принадлежащая популярному сервису заказа такси. Еще три участника ДТП — иномарки.

Добавим, что в массовом столкновении пострадали лишь автомобили — ни водители, ни пассажиры легковушек не получили никаких серьезных травм. Вскоре к месту ДТП подъехали сотрудники полиции. Они оформили аварию, а сейчас занимаются поисками виновника массового столкновения.щ

Движение транспорта по путепроводу в сторону центра Волгограда свободно, авария не повлияла на образование утренней пробки.

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