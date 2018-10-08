В поселке под Волжским сгорели подворье и грузовик
Больше трех часов понадобилось пожарным подразделениям Волжского, чтобы потушить крупный пожар, вспыхнувший в поселке Краснооктябрьском, что под Волжским. Огонь полностью уничтожил подворье и легкий грузовик отечественного производства.
Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение о пожаре поступило в центр управления в кризисных ситуациях в воскресенье, 7 октября, в 16:03. В поселке Краснооктябрьском горели дом, сарай, старый грузовой автомобиль «Газель», кровля летней кухни и баня по всей площади.
С огнем боролись пожарные расчеты 13-й пожарно-спасательной части. Им потребовалось три с половиной часа, чтобы полностью ликвидировать пламя. К счастью, погибших и пострадавших в результате происшествия нет. Специалисты предполагают, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.