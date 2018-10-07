На трассе под Волгоградом образовалась пробка в пять километров

СЕГОДНЯ 18:07 2018-10-07T18:07:26+03:00

Затор на трассе под Волгоградом растянулся на пять километров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Огромная пробка образовалась вечером воскресенья, 7 октября, в Среднеахтубинском районе на трассе Волгоград — Краснослободск — Средняя Ахтуба. Причины затора пока неизвестны.

Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на данные портала «Яндекс. Карты», затор в сторону Волгограда начинается от коттеджного поселка «Белая дача» и тянется до моста через ерик Судомойка на въезде в Краснослободск. Причины затора неизвестны, а скорость движения транспорта на этом участке дороги колеблется от семи до 15 километров в час.

Также затор по направлению в центр города отмечается в Кировском районе на улице 64-й Армии. Пробка начинается от перекрестка с улицей Закавказской и тянется до поворота на поселок Горная Поляна. Также стоит улица Григория Засекина от жилого комплекса «Квартет» до Второй продольной магистрали. Причина затора также неизвестна, однако не исключено, что затор образовался из-за дачников, пользующихся теплыми октябрьскими деньками, чтобы подготовить участки к зимовке.