Волгоградцам показали виды старого Царицына

СЕГОДНЯ 16:25 2018-10-07T16:26:25+03:00

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Улочки старого Царицына, купеческие дома, построенные более ста лет назад — все это можно увидеть в современном Волгограде. Достаточно лишь прийти на выставку в выставочный зал Союза художников Волгоградской области и посмотреть на выставку работ художника Михаила Чалова.

Как сообщает «КП-Волгоград», выставка под названием «Связь времен» стала своего рода творческим отчетом живописца к 70-летию. В экспозиции представлено порядка 70 работ мастера, как графических так и живописных, а на открытии презентовали альбом «Историческая реконструкция города Царицына».

Выставка приурочена к 70-летию мастераФото: Геннадий БИСЕНОВ

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Добавим, что художник внимательно изучает архивные документы и фотографии, а затем воспроизводит виды старого Царицына с максимальной исторической точностью, чтобы все волгоградцы смогли по достоинству оценить все красоты родного города и увидеть, каким был город в конце 19 века.