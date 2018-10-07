Волжской ГЭС снова изменили режим работы

СЕГОДНЯ 14:54 2018-10-07T14:55:16+03:00

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Федеральное агентство водных ресурсов установило новые режимы работы Волжской ГЭС. Они начнут действовать с 10 октября.

Как сообщает «КП-Волгоград», в соответствии с рекомендациями Межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада, с 10 октября по 10 ноября включительно через плотину Волжской ГЭС будет проходить, в среднем, 5200 кубометров воды в секунду с допусками от 5100 до 5300 кубометров в секунду. Заседание по установлению новых режимов работы водохранилищ, расположенных на Волге, прошло в Росводресурсах в конце минувшей недели.

Добавим, что сейчас сбросы через плотину гидроэлектростанции составляют, в среднем, 5600 кубометров воды в секунду. Режимы подлежат оперативной корректировке в зависимости от погодных условий и водохозяйственной обстановки на Волге и полноты водохранилищ, расположенных выше по течению.