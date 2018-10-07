В Волгограде за 80 тысяч наймут охранника для Парка Героев-летчиков

СЕГОДНЯ 14:13 2018-10-07T14:13:29+03:00

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Администрация Волгограда объявила электронный аукцион на право оказания услуг по охране первой очереди Парка Героев-летчиков. Начальная цена контракта — 84152 рубля.

Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на документы закупки, предполагается, что за эти деньги в парке будет работать один охранник. По условиям контракта его рабочее время длится с 20:00 до 6:00, и каждый час он будет обязан обходить территорию, предотвращать выгул собак и других животных, а также пресекать разжигание костров. При этом охранник должен быть вежливым с посетителями парка и не спать на рабочем месте.

Добавим, что заявки на конкурс принимаются до 15 октября, подведение итогов состоится 19 октября. Контракт с победителем предполагается заключить не ранее 1 ноября, а срок его исполнения — до 31 декабря 2018 года.