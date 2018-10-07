Под Волгоградом сгорел ангар с овощами

СЕГОДНЯ 13:19 2018-10-07T13:19:37+03:00

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Больше трех часов потребовалось пожарным подразделениям рабочего поселка Быково, чтобы справиться с огнем, охватившим склад с луком. Ангар загорелся в субботу, 6 октября.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение о пожаре поступило в субботу, 6 октября, в 10:35. В рабочем поселке Быково на улице Мира внутри ангара горел утеплитель на площади 900 квадратных метров.

Пожарные расчеты 34-й пожарно-спасательной части локализовали возгорание всего за 10 минут, а вот полностью потушить пламя удалось лишь спустя три часа — в 13:50. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет, предполагаемая причина инцидента — короткое замыкание электропроводки.

Добавим, что по свидетельству жителей рабочего поселка Быково, склад принадлежал одному из местных фермеров, а в нем хранились мясо и овощи.