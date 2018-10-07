2018-10-07T12:25:42+03:00
Общество

“Увидеть Родину-Мать”: уральский режиссер зовет волгоградцев в киноэкспедицию

Режиссер ищет актеров массовки
Сергей ВИКТОРОВ
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Съемки пройдут в вагоне поездаСъемки пройдут в вагоне поездаФото: Андрей ПЕТРОВ
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Режиссер из Екатеринбурга Иван Соснин ищет желающих провести двое суток в вагоне поезда. Он утверждает, что это великолепный шанс посмотреть на Россию.

Как сообщает «КП-Волгоград», пост о поиске актеров режиссер разместил на своей странице в социальной сети:

-Наша веселая компания отправляется в двухдневную киноэкспедицию на поезде: Москва–Волгоград–Москва. Это отличный шанс своими глазами увидеть Родину-мать! Нам нужны самые ценные кадры — актеры массовых сцен и второстепенные герои. Можно без опыта съемок, - написал режиссер. Мы хотим воссоздать тот самый колорит пассажирского поезда — курочка, дембеля, вахтовики, студенты, мамочки, дети, пожилые пары, школьники, песни под гитару и так далее. Ролей хватит всем! У нас будет арендованный личный вагон, где мы будем жить, есть, спать и снимать! 15 и 16 октября. Москва—Волгоград—Москва. Брать в путешествие можно детей, родителей, бабушек и дедушек.

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