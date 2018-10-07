В Волгограде отменили две электрички до аэропорта

СЕГОДНЯ 11:41 2018-10-07T11:42:25+03:00

По новой ветке поезда не будут ходить две недели

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Сразу два электропоезда, курсирующие между станциями «Шпалопропитка» и «Аэропорт» две недели будут ходить по укороченному маршруту. Конечной станцией вместо аэропорта станет Волгоград-1.

Как рассказали «КП-Волгоград» в ООО «Волгоградтранспригород», изменения расписания затронут поезда №6726/6725, отправляющиеся со Шпалопропитки в 16:57 и прибывающих на вокзал в 17:49.

Кроме того, электропоезд 6736/6735 из аэропорта до «Шпалопропитки» также временно будет ходить от станции «Волгоград-1». Отправляться состав будет в 20:19 и прибывать на конечную в 21:09. В компании уточнили, что эта мера временная, и связана с проведением ремонтных работ. Действовать такое ограничение начнет во вторник, 9 октября, и продлится до 21 октября.

Напомним, электропоезда до аэропорта запустили 17 мая 2018 года. Предполагалось, что в день по новой ветке, связавшей железнодорожный вокзал с воздушной гаванью, ежедневно курсировали до 22 пар поездов.