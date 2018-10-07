В Волгограде отменили две электрички до аэропорта
Сразу два электропоезда, курсирующие между станциями «Шпалопропитка» и «Аэропорт» две недели будут ходить по укороченному маршруту. Конечной станцией вместо аэропорта станет Волгоград-1.
Как рассказали «КП-Волгоград» в ООО «Волгоградтранспригород», изменения расписания затронут поезда №6726/6725, отправляющиеся со Шпалопропитки в 16:57 и прибывающих на вокзал в 17:49.
Кроме того, электропоезд 6736/6735 из аэропорта до «Шпалопропитки» также временно будет ходить от станции «Волгоград-1». Отправляться состав будет в 20:19 и прибывать на конечную в 21:09. В компании уточнили, что эта мера временная, и связана с проведением ремонтных работ. Действовать такое ограничение начнет во вторник, 9 октября, и продлится до 21 октября.
Напомним, электропоезда до аэропорта запустили 17 мая 2018 года. Предполагалось, что в день по новой ветке, связавшей железнодорожный вокзал с воздушной гаванью, ежедневно курсировали до 22 пар поездов.