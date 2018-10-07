2018-10-07T11:05:49+03:00
Общество

В Волгограде неизвестные подожгли колеса иномарки

Пожар вспыхнул в Дзержинском районе Волгограда
Сергей ВИКТОРОВ
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Владелец 12-летней иномарки пережил несколько неприятных минут и едва не лишился автомобиля. В Toyota загорелись колеса.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение о пожаре поступило в дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях в воскресенье, 7 октября в 5:02. В Дзержинском районе Волгограда на улице Шекснинской загорелись колеса 12-летней иномарки Toyota Avensus. Общая площадь пожара составила четыре квадратных метра. Пожарные асчеты 15-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 5:15. Погибших и пострадавших нет, причину пожара предстоит установить специалистам.

Добавим, всего за сутки в Волгоградской области произошло четыре госстатотчетных пожара. К счастью, погибших и пострадавших в результате этих происшествий нет.

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