Как в Волгограде празднуют победу Хабиба: массовая лезгинка попала на видео

СЕГОДНЯ 10:24 2018-10-07T11:21:19+03:00

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Зажигательной лезгинкой отметили кавказцы в Волгограде победу Хабиба Нурмагомедова за титул чемпиона UFC над Кононом Макгрегором. Бой завершился в Лас-Вегасе.

Рано утром, как только стало известно о победе российского спортсмена, в центре Волгограда на площади Ленина остановились две "Лады Приоры" с номерами Дагестана и Кабардино-Балкарии. Из машин вышли несколько молодых кавказцев и станцевали горячую лезгинку в честь победы Хабиба. Отметим, что столь яркое проявление патриотических чувство не вызвало никакого неудовольства у ранних прохожих, поскольку победе российского спортсмена радуются даже далекие от спорта люди. К тому же танцы были на парковке и не мешали движению транспорта.

Напомним, российский спортсмен в четвертом раунде боя применил удушающий прием, после чего судьи однозначно отдали победу Хабибу. При этом чемпионский пояс он пока не получил — спортсмен не выдержал огромного количества оскорблений, в том числе семьи и отца, и кинулся на спарринг-партнера Макгрегора — Дилана Дэниса, в результате чего на арене завязалась массовая драка. Тем не менее, судьи не стали засчитывать Хабибу техническое поражение.