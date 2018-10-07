В Волгограде пенсионер на «Ладе» спровоцировал аварию с пострадавшими

СЕГОДНЯ 10:02 2018-10-07T10:02:35+03:00

Всего за сутки в ДТП пострадали пять человек

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Три человека получили травмы в аварии, спровоцированной пожилым водителем. ДТП произошло в Советском районе Волгограда.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, авария произошла в 15:10. 61-летний мужчина ехал на ВАЗ-2115 по улице Григория Засекина. Напротив дома №16 по улице Горнополянской он выехал на полосу встречного движения и врезался в ВАЗ-2107. В результате аварии водитель и пассажирка ВАЗ-2115, а также 52-летняя пассажирка «семерки» с травмами госпитализированы.

Еще одно ДТП зарегистрировано в Котельниковском районе в субботу, 6 октября, в 20:00. 32-летний водитель ВАЗ-2112 ехал по трассе Волгоград — Сальск. На 178-м километре дороги он не справился с управлением, съехал с дороги и наехал на опору ЛЭП. В результате аварии водитель и его 20-летний пассажир каретой "скорой помощи" доставлены в больницу.