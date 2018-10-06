2018-10-06T22:03:37+03:00
Спорт

Спартак и Синтез сыграли вничью – счет 5:5

Первая встреча с казанским «Синтезом» в Волгограде завершилась победой ватерполистов «Спартака»
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Фото: ГАУ ВО "Спартак-Волгоград"Фото: ГАУ ВО "Спартак-Волгоград"
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В четвертом туре чемпионата России по водному поло «Спартак-Волгоград» встречался с казанским «Синтезом». Двухматчевое противостояние вице-чемпионов страны и бронзовых призеров прошлого сезона проходило в Волгограде, в бассейне на Семи Ветрах, и было очень жарким. Матч принципиальных соперников 6 октября завершился вничью со счетом 5:5 (2:2, 0:2, 1:0, 2:1). У подопечных Владимира Карабутова и Николая Козлова дубли оформили Виталий Юрчик и Артем Ашаев, один мяч на счету Михаила Рудая, который сумел переиграть вратаря соперников.

В пятницу, 5 октября, поединок завершился победой красно-белых - 8:5 (2:0, 3:3, 1:0, 2:2). Однако потеря очков во втором матче не позволила спартаковцам обойти «Синтез» и сократить отставание от лидера. После четвертого тура волгоградская команда с 8 очками на четвертой строке турнирной таблицы российской Суперлиги.

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