2018-10-06T19:50:10+03:00
Спорт

Олег Николаев: Давно хотел забить на «Волгоград Арене»

Автор победного гола в матче Ротор – Краснодар-2 Олег Николаев поделился эмоциями после матча [видео]
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Олег Николаев стал героем дня.Олег Николаев стал героем дня.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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Третью победу в сезоне 2018 – 2019 и вторую подряд на домашнем поле волгоградскому «Ротору» принес красивый гол Олега Николаева. Матч 15-го тура Олимп-Первенства ФНЛ с «Краснодаром-2» завершился со счетом 1:0. После финального свистка Олег Николаев щедро делился эмоциями с болельщиками, рассказал он о них и журналистам.

- Я очень счастлив забить на этом стадионе. Давно хотел это сделать. Не получалось. Даже в первом тайме столько моментов не забил. И в итоге выдался шанс. Я очень рад, что его реализовал и даже не помню свои эмоции. Хотелось подарить свою любовь болельщикам за поддержку, которую они нам оказывали, - рассказал Олег Николаев. - Много ребят у нас травмированных приехали с выезда. Какие-то микротравмы, есть и серьезные травмы. Но все понимали, что нет ведущих наших игроков, и настраивались на серьезную битву. Тренер нас настраивал очень эмоционально. В конце играли уже на удержание счета. Хотелось победить, порадовать болельщиков. И уже играли на контратаках. Старались держать мяч. Перед каждым матчем мы повторяем слова, что нужно из этой ямы выкарабкиваться. И, я думаю, с этой игры уже начнем. Я очень люблю своих болельщиков, которые меня постоянно поддерживают. Моя семья, друзья, родители – я им очень благодарен. Большое спасибо всем болельщикам, которые пришли на сегодняшний матч. Ждем вас на следующий.

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