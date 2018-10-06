2018-10-06T17:44:14+03:00
Общество

Еще двух подрядчиков по капремонту могут занести в «черный список»

Волгоградское УФАС 9 октября рассмотрит материалы о включении в реестр недобросовестных подрядчиков ООО «Стройтехсервис» и ООО «ЧИБИС»
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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716 домов должны капитально отремонтировать в 2018 году в Волгоградской области.716 домов должны капитально отремонтировать в 2018 году в Волгоградской области.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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С начала действия программы капитального ремонта в Волгоградской области Региональный фонд капремонта расторг договоры с 20 фирмами, которые сорвали сроки и наделали брака. В ближайшее время в «черный список» могут попасть еще два подрядчика по капремонту. Как сообщили «КП-Волгоград» в Волгоградском УФАС, антимонопольщики 9 октября рассмотрят документы и примут решение о включении в реестр недобросовестных подрядчиков ООО «Стройтехсервис» и ООО «ЧИБИС».

Первая компания сорвала сроки капремонта в доме №16 на улице Шумилова. Вторая - допустила протечку кровли во время июльских ливней в доме №12 на улице Сидорова, да так и не ликвидировала последствия. При этом компании могут предоставить антимонопольщикам возражения и доказательства того, что работают добросовестно. Но если свою правоту докажет регоператор, они больше не смогут заниматься капремонтом.

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По словам генерального директора Регионального фонда капремонта Алексея Конотопкина, в этом году от графика подрядчики отстают более, чем в десяти домах. Протекла крыша во время дождей в 38 квартирах (подробности).

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