2018-10-06T17:11:24+03:00
Спорт

«Ротор» играет на «Волгоград Арене» при полупустых трибунах

На стадионе матч Ротор – Краснодар-2 смотрят 21 579 болельщиков
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Трибуны Волгоград Арены выглядят полупустыми.Трибуны Волгоград Арены выглядят полупустыми.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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В субботу, 6 октября, футбольный клуб «Ротор» принимает в Волгограде «Краснодар-2». Пожалуй, впервые матч на «Волгоград Арене» собрал столь малое количество зрителей. Как сообщает «КП-Волгоград», пришли посмотреть игру на построенном к ЧМ-2018 стадионе всего 21 579 болельщиков. Среди них и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Для сравнения, на победном для «Ротора» матче с «Нижним Новгородом» 23 сентября присутствовало 25 705 зрителей. Возможно, причиной полупустых трибун 6 октября стало резкое похолодание – на градуснике всего 10 градусов тепла и волгоградцы предпочли посмотреть трансляцию матча по телевизору. А, возможно, тех, кто верит в победу, с каждой игрой становится меньше. Из 14 матчей «Ротор» восемь провел вничью, два выиграл и четыре проиграл. Команда занимает 17-ю строчку в турнирной таблице ФНЛ.

Верхний ярус стадиона практически пуст. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Верхний ярус стадиона практически пуст.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Фото: Екатерина СИМОХИНА

Первый тайм матча 15-го тура Олимп-Первенства ФНЛ «Ротор» - «Краснодар-2» завершился вничью со счетом 0:0. И, хотя немногочисленные преданные болельщики поддерживают игроков «Ротора» и гонят их вперед, пробить оборону гостей им никак не удается. Голевых моментов создать не удалось ни одной команде.

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