Евгений Ищенко намерен оспаривать отзыв лицензии у банка «КОР»

СЕГОДНЯ 16:16 2018-10-06T16:20:11+03:00

Евгений Ищенко был главой Волгограда с 2003 по 2006 годы. Фото: Олег Литвин.

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Экс-мэр Волгограда Евгений Ищенко прокомментировал отзыв Центробинком РФ лицензии у акционерного коммерческого банка «КОР», одним из владельцев которого он является. Бизнесмен заявил, что нелегальной деятельностью банк никогда не занимался и все нормативы соблюдал, поэтому собирается отстаивать право на свое существование.

- У банка достаточно средств, чтобы погасить все обязательства, как перед вкладчиками, так и перед юридическими лицами, - заявил Евгений Ищенко на своей странице в Facebook.

Скрин со страницы Евгения Ищенко в Facebook.

Сейчас делами банка занимается назначенная приказом Центробанка РФ временная администрация под руководством Василия Кавокина. Выплаты компенсаций вкладчикам должно взять на себя Агентство по страхованию вкладов. Каждому - по 1,4 миллиона рублей. Если временная администрация не примет другого решения.

Напомним, лицензию у банка «КОР», который работал в Волгограде и Москве, Центробанк России отозвал 5.10.2018. Среди причин регулятор отметил «проводимые банком сомнительные транзитные операции».