10 тысяч волгоградцев вышли на субботник

СЕГОДНЯ 15:08 2018-10-06T15:08:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Осень, как и весна, традиционная пора субботников. В Волгограде 6 октября объявили общегородским днем чистоты. По данным мэрии, вышли на субботник около десяти тысяч горожан. Убирали мусор, приводили в порядок дворы и парки, сажали деревья. Присоединился к волгоградцам и мэр Виталий Лихачев.

Самым многочисленным субботник стал в Советском районе, где за грабли, лопаты и мусорные мешки взялись 4,5 тысячи человек. В Центральном районе вдоль рокадной дороги у моста через Волгу высадили 350 саженцев рябины и клена, миндаль и жимолость. В Ворошиловском районе волгоградцы устроили генеральную уборку на склонах поймы Царицы и вдоль трамвайных путей на улице Буханцева.

На Красном субботники прошли в парке Гагарина и на Острове Людникова на Нижних Баррикадах, на Тракторном убирались в Пионерском парке и вдоль трамвайных путей. В Кировском уделили внимание набережной Высоцкого и памятному месту на улице Южнобережной. Стало чище и во многих других местах.