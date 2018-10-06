Двое пешеходов погибли под колесами авто в Волгограде

СЕГОДНЯ 13:27 2018-10-06T13:27:02+03:00

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Сразу два пешехода погибли под колесами автомобилей вечером 5 октября в Волгограде. Одна трагедия произошла на Второй продольной в Краснооктябрьском районе. Около восьми вечера 26-летний парень на «Ауди» наехал на 19-летнего пешехода напротив магазина «Славянские обои». Молодой человек решил перебежать дорогу в неустановленном месте между остановками «Тарифная» и «Ватутина». Он скончался на месте ДТП.

Еще один смертельный случай произошел чуть позже на другом конце города – в Красноармейском районе. В половине девятого вечера 34-летний водитель на грузовике «Даф» сбил женщину-пешехода на улице Лазоревой. Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке, 55-летняя женщина решила перейти дорогу у дома №89, где также не было перехода. Врачи оказались бессильны – она погибла на месте происшествия.

Еще одного пешехода на Красном сбили уже на пешеходном переходе. Утром 18-летний парень шел по «зебре» у дома №98 на улице Еременко и на светофоре ему горел «зеленый» свет. Однако и он оказался под колесами «ГАЗа». Но остался жив. Сейчас молодой волгоградец в больнице.