2018-10-06T13:08:39+03:00
Происшествия

В ДТП с маршруткой на юге Волгограда пострадали 5 пассажиров

«ВАЗ-2131» вылетел на встречку и врезался в микроавтобус
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Маршрутка получила лобовой удар.Маршрутка получила лобовой удар.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Маршрутка с пассажирами попала в ДТП в Красноармейском районе Волгограда днем в пятницу, 5 октября. По предварительным данным, около часа дня протаранила пассажирский микроавтобус вылетевшая на встречку «Нива». В больнице оказались пять пассажиров маршрутки №34, следовавшей по маршруту «Дачи «Нефтяник» - Красноармейское кладбище», а также водитель «ВАЗ-2131».

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе полиции региона, 40-летний водитель «ВАЗ-2131» не справился с управлением и вылетел на встречную полосу в районе улицы Лазоревой, 54. Водитель «Газели» не смог уйти от столкновения. В итоге получили травмы и оказались на больничной койке пять пассажиров маршрутки №34. Пострадал и водитель врезавшейся в микроавтобус «Нивы». Маршрутчик несмотря на удар в «лоб» отделался ушибами.

Всего в течение дня в области произошло семь ДТП с тяжкими последствиями, в которых двое погибли и пострадали девять человек.

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