2018-10-06T12:37:13+03:00
Общество

Портрет учителя: женщина в возрасте с зарплатой в 31,6 тысячи рублей

Волгоградстат рассказал о волгоградских педагогах в цифрах
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
С Днем учителя!С Днем учителя!Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Ко Дню учителя Волгоградстат «нарисовал» портрет педагога в цифрах. В Волгоградской области этот праздник отмечают 18 тысяч человек, которые обучают более 250 тысяч ребят в 902 учреждениях образования. Большинство из них - женщины, лишь каждый десятый учитель – мужчина. При этом 60% педагогов работают в школе более 20 лет, а каждый пятый - пенсионер. Еще 18% из преподающих в школах сейчас от 45 до 49 лет, молодых учителей (младше 25 лет) в Волгограде менее 5%. А средняя зарплата педагога в первом полугодии 2018 года составила 31,6 тысячи рублей.

- При этом с 2013 по 2017 годы средняя зарплата педагога выросла с 21,2 до 25,2 тысячи рублей, - сообщили «КП-Волгоград» в Волгоградстате.

87% волгоградских учителей получили высшее образование, среди них три доктора наук и 119 кандидатов наук. Больше всего педагогов работает в начальной школе - (28,9%), следом идут преподаватели русского языка и литературы (12,2%), математики (9,3%) и иностранных языков (10,9%). Последних, кстати, в волгоградских школах чаще всего не хватает.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Евгений Ищенко намерен оспаривать отзыв лицензии у банка «КОР»
10 тысяч волгоградцев вышли на субботник
Двое пешеходов погибли под колесами авто в Волгограде
В ДТП с маршруткой на юге Волгограда пострадали 5 пассажиров
Более тысячи коек подготовили к сезону гриппа в больницах Волгоградской области
Волгоград ждут выходные без дождя
Волгоградцев приглашают на фестиваль науки
Маршрутки №123 и №146 в Волжский отменили из-за невостребованности
В Волгоградской области будут судить лже-педиатра за фальшивый диплом
Первая продольная в двух районах Волгограда встала в глухой пробке
Подозреваемый в убийстве студентки из Елани арестован до конца ноября
Болельщиков «Ротора» развезут по домам дополнительные троллейбусы
Волгоградцев предупреждают о грозах и сильном ветре
Горячую воду в дома Дзержинского района будут возвращать поэтапно
А у нас еще здесь дела: губернатор Андрей Бочаров планирует исполнить еще одну мечту волгоградцев
В Волгоградской области 30-летний педофил надругался над семилетней девочкой