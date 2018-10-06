Портрет учителя: женщина в возрасте с зарплатой в 31,6 тысячи рублей

СЕГОДНЯ 12:37 2018-10-06T12:37:13+03:00

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Ко Дню учителя Волгоградстат «нарисовал» портрет педагога в цифрах. В Волгоградской области этот праздник отмечают 18 тысяч человек, которые обучают более 250 тысяч ребят в 902 учреждениях образования. Большинство из них - женщины, лишь каждый десятый учитель – мужчина. При этом 60% педагогов работают в школе более 20 лет, а каждый пятый - пенсионер. Еще 18% из преподающих в школах сейчас от 45 до 49 лет, молодых учителей (младше 25 лет) в Волгограде менее 5%. А средняя зарплата педагога в первом полугодии 2018 года составила 31,6 тысячи рублей.

- При этом с 2013 по 2017 годы средняя зарплата педагога выросла с 21,2 до 25,2 тысячи рублей, - сообщили «КП-Волгоград» в Волгоградстате.

87% волгоградских учителей получили высшее образование, среди них три доктора наук и 119 кандидатов наук. Больше всего педагогов работает в начальной школе - (28,9%), следом идут преподаватели русского языка и литературы (12,2%), математики (9,3%) и иностранных языков (10,9%). Последних, кстати, в волгоградских школах чаще всего не хватает.