Более тысячи коек подготовили к сезону гриппа в больницах Волгоградской области

СЕГОДНЯ 11:45 2018-10-06T11:50:05+03:00

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Впереди – холод, слякоть и сезон гриппа и ОРВИ. Пока заболевших немного, но больницы Волгоградской области готовятся к сезону вирусных инфекций. В регионе подготовили 1056 коек для подхвативших грипп и другие инфекции. А пока эпидемия не началась, волгоградцам советуют сделать прививку от гриппа. Всего в этом году планируют вакцинировать не менее 45% жителей области - 308,5 тысячи детей и 719 тысяч взрослых.

К началу октября от гриппа привили уже более четырехсот тысяч жителей области. Как сообщили «КП-Волгоград» в обладминистрации, впервые в этом году вакцину закупают не только за счет федеральной казны. 15 миллионов рублей на нее выделили из бюджета области – для тех, кто не относится к группам риска. Обязательны и бесплатны прививки для детей, беременных, пенсионеров, работников организаций общественного транспорта, медиков и педагогов.

Делать прививку или нет – решать вам. На 100% от гриппа она не защитит, не убережет и от сотен ОРВИ. Но если вы все же заболеете, снизит риск развития тяжелых осложнений.