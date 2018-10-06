Волгоград ждут выходные без дождя

СЕГОДНЯ 11:11 2018-10-06T11:12:26+03:00

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После дождей, которые принесли в Волгоград похолодание в начале октября, горожан 6 и 7 октября 2018 ждут выходные без осадков. Будет зябко – днем в субботу, 6 октября, воздух прогреется до +12...+14°С, ночью температура опустится до +5...+7ºС. Но, по прогнозам синоптиков Волгоградского ЦГМС, к понедельнику потеплеет.

В воскресенье, 7 октября, днем уже будет +16...+18°С. В ночь на понедельник похолодает до +6...+8ºС, а днем 8 октября будет почти по-летнему тепло - +18...+20°С. Все это время по прогнозу будет сухо.

Правда, по области местами ночью температура будет падать до -2...+3ºС. А низины ночью и утром окутает густой туман. Днем температура воздуха будет подниматься в субботу, 6 октября, до +10...+15ºС, в воскресенье будет уже +14...+19ºС, а в понедельник, 8 октября, в регионе ожидается до +22ºС тепла.