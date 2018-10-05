2018-10-05T21:47:13+03:00
Общество

Маршрутки №123 и №146 в Волжский отменили из-за невостребованности

Власти решили еще раз оптимизировать автобусные перевозки
Екатерина МАЛИНИНАСергей ВИКТОРОВ
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В Волгограде продолжают оптимизировать транспортную сеть.В Волгограде продолжают оптимизировать транспортную сеть.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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Что ни месяц, то очередные изменения в транспортной сети Волгограда. Как уверяют чиновники, все для удобства жителей. На этот раз оптимизация затронет не только волгоградцев, но и волжан. С 1 октября отменили маршруты №123 и №146. Как сообщили «КП-Волгоград" в администрации Волгограда, с владельцами маршруток не продлили контракт, который заканчивался 1 октября. И дело совсем не в конкуренции, а в невостребованности этих рейсов.

Правда, сами волжане так не считают. Добраться до Волжского, особенно в часы пик – проблема, приходится стоять в очереди. Поэтому исчезновение даже нескольких машин скажется на горожанах не самым лучшим образом.

- №146 действительно не самый популярный маршрут, а вот №123 почти всегда ходит полным. Надеюсь, власти одумаются и вернут отмененные рейсы, - говорит волжанка Татьяна Назаренко.

Кстати, такой вариант тоже возможен.

- В настоящее время комитет транспорта и дорожного хозяйства проводит мониторинг пассажиропотока на данном направлении. В случае необходимости по данному вопросу будут приняты дополнительные управленческие решения, - заверили в мэрии.

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