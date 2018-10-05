2018-10-05T19:56:48+03:00
Общество

В Волгоградской области будут судить лже-педиатра за фальшивый диплом

Она устроилась в больницу, не имея медицинского образования
Екатерина МАЛИНИНА
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Женщина дала признательные показания. Фото: с сайта Ленинской ЦРБ и соцсетейЖенщина дала признательные показания. Фото: с сайта Ленинской ЦРБ и соцсетей
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В Ленинский районный суд передали дело Натальи Лаптевой. Женщину обвиняют в использовании заведомо ложного диплома. Даме грозит штраф или условное наказание.

Волгоградка устроилась работать в ЦРБ Ленинска на вакансию педиатра. Она предоставила в отдел кадров диплом об окончание РУДН по специальности «лечебное дело». Правда, вскоре у коллег возникли сомнения в профессионализме волгоградки. На нее стали жаловаться мамочки. Они удивлялись странным диагнозам и необычному лечению, которое прописывала педиатр. Например, она рекомендовала леденцы от красного горла грудному ребенку. После проверки карточек и назначений главврач решил обратиться в прокуратуру, чтобы ее сотрудники выяснили настоящую квалификацию женщины. В университете заверили, что такой студентки у них не было совсем. У женщины есть образование парикмахера, бухгалтера.

Как сообщили «КП-Волоград» в прокуратуре Волгоградской области, лже-педиатр дала признательные показания. У нее шесть детей и богатый жизненный опыт.

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