Первая продольная в двух районах Волгограда встала в глухой пробке

СЕГОДНЯ 17:42 2018-10-05T17:42:07+03:00

Пробки в Волгограде оцениваются в шесть баллов. Фото: Архив "КП-Волгоград"

Затор растянулся от площади Чекистов до перекрестка Электролесовской и Казахской

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Дорожно-транспортное происшествие в неудачном для этого месте практически парализовало Первую продольную. Затор отмечается в Советском и Ворошиловском районах Волгограда.

Как сообщает «КП-Волгоград», по данным сервиса «Яндекс.Пробки» хвост затора по направлению на юг Волгограда начинается от площади Чекистов и тянется до кругового перекрестка улиц Электролесовская и Казахская. Причина затора, протяженностью почти пять километров – ДТП на круговом перекрестке.

Кроме того, стандартные вечерние заторы отмечаются на улице Рокоссовского в районе перекрестков с Ангарской и Невской. Также стоит проспект Героев Сталинграда по направлению в центр города. Затор в Красноармейском районе начинается от улицы Удмуртской и тянется до моста через Волго-Донской канал.

В целом же обстановка с пробками вечером 5 октября в Волгограде оценивается в шесть баллов из десяти возможных.