2018-10-05T17:14:14+03:00
Общество

Подозреваемый в убийстве студентки из Елани арестован до конца ноября

Такое решение принял Еланский районный суд [видео]
Сергей ВИКТОРОВ
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На время следствия подозреваемый арестован. Фото: скрин с видео следственного комитета РоссииНа время следствия подозреваемый арестован. Фото: скрин с видео следственного комитета России
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В рабочем поселке Елань суд удовлетворил ходатайство следователей об аресте подозреваемого в убийстве 16-летней студентки из Елани. Под стражей он пробудет до 22 ноября.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе следственного комитета России, с ходатайством об аресте 40-летнего уроженца Котово, подозреваемого в убийстве 16-летней Кристины Пястоловой, вышли следователи. Подсудимого доставили в зал под конвоем сотрудников полиции.

Судья после непродолжительного судебного заседания огласила решение: избрать меру пресечения в виде заключения под стражей на срок до 22 ноября.

Подозреваемый в убийстве студентки из Елани арестован до конца ноября.Видео пресс-службы Следственного комитета России! другой источник

Напомним, 40-летнего мужчину, родившегося в городе Котово Волгоградской области и работавшего в Москве задержали 3 октября в столице. Его подозревают в жестоком убийстве 16-летней студентки Еланского аграрного техникума, бесследно исчезнувшей 20 сентября. Подозреваемый уже признался в убийстве и показал место, где спрятал тело несчастной девушки. По факту убийства возбуждено уголовное дело, в ближайшее время задержанному предъявят обвинение в убийстве.

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