Болельщиков «Ротора» развезут по домам дополнительные троллейбусы

СЕГОДНЯ 16:59 2018-10-05T16:59:17+03:00

В день матча болельщиков развезут по домам дополнительные трамваи и троллейбусы. Фото: Архив "КП-Волгоград"

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Болельщиков, которые придут посмотреть на встречу между волгоградским «Ротором» и клубом «Краснодар-2» развезут по домам дополнительные троллейбусы и трамваи. Начало встречи в субботу, 6 октября в 16:00.

Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации города, на матче ожидается примерно 15 тысяч болельщиков. Чтобы все они без проблем смогли добраться до дома, к остановке «Центральный стадион» МУП «Метроэлектротранс» подаст дополнительные троллейбусы. Кроме того, уменьшится интервал движения скоростных трамваев. По остановке «Центральный стадион» составы будут курсировать с интервалом в семь-девять минут.

Жители Красноармейского и Кировского районов смогут воспользоваться городскими электричками, чтобы приехать на матч и уехать со стадиона домой. Для этого в расписание нескольких городских электропоездов 6 октября добавили остановку «Мамаев Курган»