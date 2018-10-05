Волгоградцев предупреждают о грозах и сильном ветре

СЕГОДНЯ 16:23 2018-10-05T16:23:35+03:00

Холодно, мокро и ветренно будет вечером пятницы в Волгограде Фото: Евгения ГУСЕВА

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ГУ МЧС России по Волгоградской области распространило информацию о неблагоприятных погодных условиях. Непогода ожидается в вечерние часы и продлится до конца суток.

Как рассказали «КП-Волгоград» в ведомстве, по данным синоптиков в отдельных районах региона ожидаются грозы и порывы западного ветра скоростью до 18 метров в секунду.

Спасатели рекомендуют при усилении ветра обходить стороной шаткие и слабо укрепленные конструкции, и не парковать автомобили под деревьями и рекламными щитами.

Кроме того, в ведомстве советуют внимательнее смотреть под ноги, чтобы не наступить на порванные ветром электропровода. Починить обрыв самостоятельно не стоит – лучше всего доверить это профессионалам.

В доме МЧС советует плотно закрыть окна и форточки, и по возможности не топить печи. В случае, если вдруг вам понадобится помощь, то позвать спасателей можно по телефону 101.