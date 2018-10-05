Волгоградцев предупреждают о грозах и сильном ветре
ГУ МЧС России по Волгоградской области распространило информацию о неблагоприятных погодных условиях. Непогода ожидается в вечерние часы и продлится до конца суток.
Как рассказали «КП-Волгоград» в ведомстве, по данным синоптиков в отдельных районах региона ожидаются грозы и порывы западного ветра скоростью до 18 метров в секунду.
Спасатели рекомендуют при усилении ветра обходить стороной шаткие и слабо укрепленные конструкции, и не парковать автомобили под деревьями и рекламными щитами.
Кроме того, в ведомстве советуют внимательнее смотреть под ноги, чтобы не наступить на порванные ветром электропровода. Починить обрыв самостоятельно не стоит – лучше всего доверить это профессионалам.
В доме МЧС советует плотно закрыть окна и форточки, и по возможности не топить печи. В случае, если вдруг вам понадобится помощь, то позвать спасателей можно по телефону 101.