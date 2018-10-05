2018-10-05T15:27:51+03:00
Недвижимость

Горячую воду в дома Дзержинского района будут возвращать поэтапно

В Волгограде отключения горячей воды в некоторых домах продлятся более месяца [адреса]
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Купаться в тазике придется до 15 октября.Купаться в тазике придется до 15 октября.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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На улице похолодало. А жители Дзержинского района Волгограда уже больше трех недель вынуждены обходиться без горячей воды. Здесь идет масштабное обновление теплотрасс. Жилгородок уже почти весь с горячей водой. К вечеру 5 октября пойдет она из кранов и на Семи Ветрах, и на Ангарском на улицах Тимофеева, Ангарской, Тургенева, Фастовской и Щербины. Остальным придется еще несколько дней и даже недель купаться в тазике. Отключения продлятся более месяца - вплоть до 15 октября 2018. Подключать жилые массивы к горячему водоснабжению будут поэтапно.

- Горячая вода в дома № 3, 5, 8, 9, 17, 19 на улице Твардовского и № 9 на улице Жирновской вернется 8 октября, - сообщили «КП-Волгоград» в компании «Концессии теплоснабжения».

Ориентировочно до 15 октября 2018 без горячей воды пробудут дома улицы Бурейской №1,1а,1в, 1д.

В Жилгородке отключения горячей воды продлятся до 15 октября на улице Колпинской, 68, 70, 72, 72а, на Краснополянской, 9 на улице Толбухина, до 8 октября - на Краснополянской, 26а.

Коммунальщики делают все возможное, чтобы завершить работы к старту отопительного сезона. Детсады, школы и больницы Волгограда уже начинают подтапливать по заявкам.

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