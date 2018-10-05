А у нас еще здесь дела: губернатор Андрей Бочаров планирует исполнить еще одну мечту волгоградцев

СЕГОДНЯ 15:07 2018-10-05T15:28:08+03:00

Рабочие трудятся и на Верхней, и на Нижней террасах набережной. Фото: администрация области.

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Новая современная набережная с пешеходными аллеями и фонтанами – так, по мнению губернатора Андрея Бочарова, выглядит мечта волгоградцев. Насколько она близка к тому, чтобы сбыться, глава области решил проверить в пятницу утром. Во время рабочей поездки он посмотрел, что делает подрядчик на Центральной набережной и как продвигается благоустройство поймы реки Царицы.

На спуске с улицы Комсомольской на набережную сейчас убирают старые недостроенные эстакады – их стройку забросили несколько десятков лет назад.

- Это «исторический памятник в никуда», - назвал это сооружение Бочаров.

Здесь трудится компания СТГ, которая строила «Волгоград Арену» (а заодно и восстанавливала размытый дождями склон у стадиона). Им доверили и работы по замене подпорной стенки.

Наверху компания «Приволжтрансстрой» продолжает реконструкцию центральной лестницы и пропилеев, а также спасать ротонду, которая угрожала рухнуть на рокадную дорогу – под нею размыло грунт. Рабочим пришлось залить тонны бетона, чтобы укрепить основание ротонды.

В сквере у "Гасителя" постелили газон. Фото: администрация области.

Прогулялись губернатор и мэр и по территориям, которые реконструируют по программе «Формирование комфортной городской среды». Рабочие благоустраивают сквер у «Гасителя», где уже постелили газон, а позже поставят парковые диваны, высадят цветы и деревья. А в сквере Пушкина скоро появятся пешеходные дорожки, по которым можно будет спуститься к музею «Россия. Моя история».

- На склоне построят вторую лестницу с промежуточными площадками, которые повторят естественный ландшафт, изначально ее возведение не планировалось, - отметили в пресс-службе областной администрации.

В пойму наконец-то можно будет спуститься, не рискуя подвернуть ногу. Фото: администрация области.

На этих же склонах обещают устроить зимние развлечения для больших и маленьких волгоградцев. Как минимум, горку, чтобы кататься на санках и ледянках.