В Волгоградской области 30-летний педофил надругался над семилетней девочкой

СЕГОДНЯ 14:31 2018-10-05T14:31:29+03:00

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30-летний педофил из Новоаннинского района проведет 16 лет в колонии строгого режима. Он признан виновным в надругательстве над семилетней девочкой.

Как рассказала «КП-Волгоград» старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Наталия Куницкая, в начале января мужчина пришел в гости к своей приятельнице. В доме, кроме женщины, были ее маленькие дочки. Улучив момент, когда хозяйка выйдет в соседнюю комнату, гость надругался над семилетней девочкой.

Как только гость ушел, девочка обо всем рассказала маме. Та сразу же кинулась в полицию, и педофила задержали. Сначала он во всем признался, но потом начал утверждать, что ни при чем, а девочка его оговорила. Впрочем, следователям удалось собрать достаточно доказательств виновности обвиняемого.

По приговору Новоаннинского районного суда педофил проведет в колонии строгого режима 16 лет. Кроме того, после освобождения ему еще на год ограничат свободу.