В Астрахани старый тополь едва не убил водителя «Лады»

СЕГОДНЯ 13:35 2018-10-05T13:35:55+03:00

"Ладу" под списание, а ее владелец - в больнице. Фото: пресс-службы УМВД России по Астраханской области

Изменить размер текста: A A

30-летний водитель «Лады» 12-й модели может отмечать свой второй день рождения. Мужчина выжил после того, как на его ласточку рухнул огромный старый тополь.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе УМВД России по Астраханской области, несчастный случай произошел вечером четверга, 4 октября. Водитель ВАЗ-2112 ехал по улице Звездной в Советском районе Астрахани. Налетевший сильный порыв ветра сломал ствол старого тополя и огромное дерево рухнуло на машину. Это произошло столь внезапно, что водитель просто не успел среагировать.

К несчастью, основной удар пришелся на водительскую сторону. Мужчину извлекли из не подлежащего восстановлению автомобиля и отправили в больницу. У пострадавшего закрытая черепно-мозговая травма и резаные раны руки.

Отдельный батальон ДПС ГИБДД УМВД России по Астраханской области уже начал проверку по факту столь необычного ДТП.