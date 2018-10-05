2018-10-05T13:35:55+03:00
Общество

В Астрахани старый тополь едва не убил водителя «Лады»

Огромное дерево рухнуло на автомобиль
Сергей ВИКТОРОВ
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"Ладу" под списание, а ее владелец - в больнице. Фото: пресс-службы УМВД России по Астраханской области"Ладу" под списание, а ее владелец - в больнице. Фото: пресс-службы УМВД России по Астраханской области
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30-летний водитель «Лады» 12-й модели может отмечать свой второй день рождения. Мужчина выжил после того, как на его ласточку рухнул огромный старый тополь.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе УМВД России по Астраханской области, несчастный случай произошел вечером четверга, 4 октября. Водитель ВАЗ-2112 ехал по улице Звездной в Советском районе Астрахани. Налетевший сильный порыв ветра сломал ствол старого тополя и огромное дерево рухнуло на машину. Это произошло столь внезапно, что водитель просто не успел среагировать.

К несчастью, основной удар пришелся на водительскую сторону. Мужчину извлекли из не подлежащего восстановлению автомобиля и отправили в больницу. У пострадавшего закрытая черепно-мозговая травма и резаные раны руки.

Отдельный батальон ДПС ГИБДД УМВД России по Астраханской области уже начал проверку по факту столь необычного ДТП.

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