Тело убитой студентки из Елани нашли на границе Воронежской и Саратовской областей

СЕГОДНЯ 12:56 2018-10-05T13:22:33+03:00

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Следователи СУ СК России по Волгоградской области продолжают работать с 40-летним уроженцем Котово, задержанным в Москве за убийство 16-летней студентки Еланского аграрного колледжа Кристины Пястоловой. Сегодня следователи вывезли его на место предполагаемого убийства.

Как рассказала «КП-Волгоград» старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Наталия Куницкая, мужчина показал, где спрятал тело девочки. Несчастную нашли в поле, на границе Волгоградской, Воронежской и Саратовской областей, недалеко от села Дуплятка.

С телом Кристины уже работают судебные медики. Им предстоит установить дату, время и причину смерти. Кроме того, врачам предстоит выяснить, не надругался ли убийца над девочкой.

В Волгоградской области следователи нашли тело убитой студентки из Елани.Во время следственных действий убийца указал место, где бросил тело - в поле на границе Воронежской и Саратовской областей, недалеко от села Дуплятка. Судебно-медицинским экспертам в рамках экспертизы предстоит определить точные дату, время и причину наступления смерти.

В пятницу, 5 октября, Еланский районный суд изберет для подозреваемого меру пресечения. Следователи будут настаивать на аресте подозреваемого и в ближайшее время предъявят ему обвинение в убийстве.

Напомним, Кристина Пястолова пропала 20 сентября. Ее искали и полиция, и волонтеры. Спустя две недели после исчезновения по подозрению в убийстве студентки задержали 40-летнего уроженца Котово, работающего вахтовым методом в Москве.