2018-10-05T12:18:04+03:00
Общество

В Волгограде жертвой телефонного мошенника стала сотрудница банка

Добычей злоумышленницы стали 10 тысяч рублей
Сергей ВИКТОРОВ
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Лжебанкиру удалось обмануть настоящего сотрудника банкаЛжебанкиру удалось обмануть настоящего сотрудника банкаФото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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30-летняя сотрудница одного из банков стала жертвой телефонного мошенника. Женщина поверила в сказку об одобрении кредита.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе УМВД России по Волгоградской области, в полицию обратилась 30-летняя сотрудница банка. Она рассказала, что подала заявку на оформление кредита в интернет-банке.

Вскоре ей позвонила женщина, представилась сотрудником финансового учреждения, и обрадовала тем, что банк одобрил кредит аж на полмиллиона рублей, но для его получения нужно перечислить 10 тысяч рублей для оформления страховки.

Пострадавшая женщина прекрасно знала о таких уловках мошенников, однако почему-то все же перевела мошеннику требуемую сумму. Естественно, никакого кредита на карту зачислено не было. Лишь после этого женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Мошенницу ищет полиция.

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