2018-10-05T11:55:33+03:00
Общество

Волгоградские коммунальщики проложили водовод без раскопок

Водовод диаметром 165 миллиметров протянули под проспектом Жукова при помощи современных технологий
Сергей ВИКТОРОВ
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Установка направленного бурения позволила не перекапывать проспект Жукова. Фото: ООО "Концессии водоснабжения"Установка направленного бурения позволила не перекапывать проспект Жукова. Фото: ООО "Концессии водоснабжения"
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Специалисты ООО «Концессии водоснабжения» закончили работы по прокладке под проспектом Жукова 70-метрового водовода диаметром 165 миллиметров. Он позволит обеспечить качественным водоснабжением жителей домов по улице Грузинской.

Как рассказали «КП-Волгоград» в компании, участок от Свято-Духова монастыря до улицы Грузинской – стал одним из первых, где компания использовала недавно купленную машину МНБ-50. Она способна делать проколы под землей длиной до 120 метров. А их диаметр колеблется от 50 до 315 миллиметров. Для работы машины нужен котлован площадью всего три квадратных метра. Но иногда достаточно будет колодца или камеры. Техника устойчива к работе в жару и позволяет протаскивать стальные и полимерные трубы под землей и даже на месте старых коммуникаций, изнутри разрушая стенки изношенных труб. Траекторией движения бура рабочие управляют с помощью навигатора. Пройти под проспектом предстоит несколько раз: сначала бур, затем – расширители, вслед за ними – труба, которая будет исполнять роль кожуха для собственно водопроводной трубы. Финалом этой операции станет переключение водоснабжения улицы со старой линии на новую.

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