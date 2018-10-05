2018-10-05T11:38:49+03:00
Общество

Ворошиловский район Волгограда возглавил новый руководитель

На должность главы администрации района назначен Роман Сучков
Сергей ВИКТОРОВ
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Глава Волгограда Виталий Лихачев подписал постановление о назначении нового главы Ворошиловского района Волгограда. Им стал теперь уже бывший председатель комитета по жилищной и социальной политике мэрии города Роман Сучков.

Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации города, нового главу района представили коллективу районной администрации в пятницу, 5 октября. Он уже приступил к исполнению своих трудовых обязанностей. С прежним главой администрации Ворошиловского района, Андреем Козловым, не продлен трудовой контракт.

Добавим, что по не подтвержденной официально информации, Андрей Козлов все же останется работать в районной администрации, однако займет место заместителя главы.

Также пока неизвестно, кто станет новым руководителем структурного подразделения администрации Волгограда, которое до недавнего времени возглавлял Роман Сучков.

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