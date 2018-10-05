На трассе под Волгоградом водитель «Лады» отправил в больницу дальнобойщика

СЕГОДНЯ 11:00 2018-10-05T11:00:44+03:00

Всего за сутки в регионе произошли две аварии с участием большегрузов

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Три человека получили травмы в двух дорожно-транспортных происшествиях с участием грузовых автомобилей, произошедших за минувшие сутки на дорогах Волгограда и Волгоградской области. Среди пострадавших есть и водитель грузовика.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, первая авария произошла в 1:30 в Кировском районе Волгограда. 42-летний водитель, управляя седельным тягачом Mercedes Benz Actros с полуприцепом, ехал по улице 64-й Армии. Напротив дома №111 он наехал на легковушку Geely Emgrand, которым управлял 58-летний мужчина. В результате аварии 30-летняя пассажирка легковушки доставлена в больницу.

Еще одна авария с участием грузовика произошла в 5:30 в Среднеахтубинском районе. 27-летний водитель ВАЗ-2112 ехал по трассе Волгоград – Краснослободск – Средняя Ахтуба, выехал на полосу встречного движения и врезался в тягач КАМАЗ. В результате аварии в больнице оказались оба водителя – и лихач на легковушке, и дальнобойщик.