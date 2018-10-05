2018-10-05T11:20:29+03:00
Общество

В Волгограде назначили нового начальника полиции

Новый заместитель начальника ГУ МВД России по Волгоградской области приехал из Санкт-Петербурга
Сергей ВИКТОРОВ
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Волгоградскую полицию возглавил новый руководительВолгоградскую полицию возглавил новый руководительФото: ГУ МВД по Волгоградской области
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В Волгограде назначен новый заместитель начальника ГУ МВД России по Волгоградской области. На должность начальника полиции назначен 52-летний полковник Сергей Богачук.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, нового заместителя личному составу волгоградской полиции представил начальник ГУ МВД России по Волгоградской области Александр Кравченко.

Добавим, что полковник Богачук в органах внутренних дел служит уже 31 год. Состоял на различных должностях, в том числе руководящих, в органах внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленинградской области, более десяти лет служил в отряде милиции особого назначения. До назначения в Волгоград Сергей Богачук возглавлял Управление МВД России по Висилеостровскому району Санкт-Петербурга.

Добавим, что прежний заместитель начальника ГУ МВД России по Волгоградской области - начальник полиции Андрей Подолян в сентябре возглавил ГУ МВД России по Алтайскому краю.

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