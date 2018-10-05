В Волгограде назначили нового начальника полиции
В Волгограде назначен новый заместитель начальника ГУ МВД России по Волгоградской области. На должность начальника полиции назначен 52-летний полковник Сергей Богачук.
Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, нового заместителя личному составу волгоградской полиции представил начальник ГУ МВД России по Волгоградской области Александр Кравченко.
Добавим, что полковник Богачук в органах внутренних дел служит уже 31 год. Состоял на различных должностях, в том числе руководящих, в органах внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленинградской области, более десяти лет служил в отряде милиции особого назначения. До назначения в Волгоград Сергей Богачук возглавлял Управление МВД России по Висилеостровскому району Санкт-Петербурга.
Добавим, что прежний заместитель начальника ГУ МВД России по Волгоградской области - начальник полиции Андрей Подолян в сентябре возглавил ГУ МВД России по Алтайскому краю.