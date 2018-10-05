2018-10-05T10:17:15+03:00
Общество

На трассе под Калачом сгорел полуприцеп фуры

Грузовик загорелся в ночь на пятницу, 5 октября
Сергей ВИКТОРОВ
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Полуприцеп «Тонар» сгорел на трассе ВолгоградКаменск-Шахтинский в Калачевском районе Волгоградской области. Транспортное средство загорелось глубокой ночью 5 октября.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение о пожаре поступило в 0:21. На трассе Волгоград – Каменск-Шахтинский под Калачом-на-Дону у автопоезда загорелись колеса самосвального полуприцепа «Тонар». Общая площадь пожара составила 18 квадратных метров.

На пожар оперативно выехали пожарные расчеты 39-й пожарно-спасательной части. Они полностью потушили возгорание в 0:43. Погибших и пострадавших в результате инцидента нет, предполагаемая причина пожара – неисправность тормозной системы полуприцепа.

Добавим, всего за минувшие сутки на территории Волгоградской области зарегистрировано три госстатотчетных пожара. К счастью, никто из людей в результате возгораний не пострадал.

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