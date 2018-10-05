2018-10-05T10:11:10+03:00
Общество

Дело молодогвардейца Рената Булатова, убившего на встречке семью, передано в суд

Рассматривать материалы будет суд Среднеахтубинского района
Сергей ВИКТОРОВ
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Шансов выжить у семьи Перчиевых не былоШансов выжить у семьи Перчиевых не былоФото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение и передала в суд материалы уголовного дела в отношении заместителя председателя волгоградского регионального отделения движения «Молодая гвардия Единой России» Рената Булатова. 22-летний молодой человек обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двух и более лиц.

Как рассказала «КП-Волгоград» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, авария произошла вечером 10 августа. Ренат Булатов на огромном американском внедорожнике Dodge Ram ехал по трассе Волгоград – Краснослободск – Средняя Ахтуба. На 12-м километре дороги Булатов вышел на обгон, не убедившись в том, что маневр будет безопасен и врезался в Honda Accord, в которой ехала семья Перчиевых – муж, жена и две маленьких девочки. Все люди, находившиеся в легковушке, от полученных травм погибли на месте происшествия. Виновника аварии сразу же задержали, а позже отправили на время следствия в изолятор.

Расследованием дела занимались следователи ГУ МВД России по Волгоградской области. Вину Ренат Булатов признал полностью.

Рассматривать уголовное дело будет Среднеахтубинский районный суд. Ждать приговора обвиняемый будет под стражей. Ему грозит до семи лет колонии.

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