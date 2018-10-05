2018-10-05T12:47:52+03:00
Общество

Центробанк отозвал лицензию у волгоградского банка «КОР»

Деятельность банка приостановлена из-за многочисленных нарушений закона и сомнительных транзитных операций
Сергей ВИКТОРОВ
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Волгоградский банк "КОР" лишился лицензииВолгоградский банк "КОР" лишился лицензииФото: Екатерина СИМОХИНА
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Центральный банк Российской Федерации объявил об отзыве лицензии у волгоградского акционерного коммерческого банка «КОР». Приказ подписан 5 октября 2018 года.

Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на приказ Центробанка, кредитное учреждение, зарегистрированное в реестре ЦБ в 1992 году, неоднократно нарушило требования закона «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма».

Отметим, что банк «КОР» находится на 386 месте в финансовом рейтинге кредитных учреждений. Основной деятельностью банка является привлечение средств населения во вклады, а также обслуживание расчетных счетов и кредитование предприятий.

Согласно данным из открытых источников, чистая прибыль банка по состоянию на 1 сентября 2018 года составила 4 миллиона 52 тысячи рублей. Главным акционером банка и председателем Совета директоров является экс-мэр Волгограда Евгений Ищенко.

В пресс-службе Банка России уточнили, что банк предоставлял неполные и недостоверные сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, по данным Центробанка, во втором квартале 2018 года у банка «КОР» резко вырос объем проводимых банком сомнительных транзитных операций.

Временную администрацию банка, которая будет работать до момента назначения конкурсного управляющего или ликвидатора, возглавил сотрудник Центробанка Василий Кавокин. Полномочия руководства банка приостановлены. У финансового учреждения насчитывалось восемь филиалов в Волгограде и два - в Москве, причем один - в элитном бизнес-районе Москва-Сити.

Добавим, что банк входит в систему страхования вкладов, а отзыв лицензии – один из страховых случаев. Вкладчики банка, в том числе индивидуальные предприниматели, получат полную компенсацию по вкладу, но не более 1,4 миллиона совокупно на одного вкладчика.

Что же касается дальнейшей судьбы банка, то она незавидна – банк «КОР» вскоре прекратит свое существование. При этом если всего имущества финансового учреждения не хватит, чтобы расплатиться с кредиторами, он объявляется банкротом, а выплаты по долгам регламентируются законом "О банкротстве".

Выплатой компенсаций вкладчикам будет заниматься Агентство по страхованию вкладов. А вот тем, кто взял в этом банке кредит, надеяться не на что – кредит не спишется, и погасить долг перед банком придется полностью.

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